В МИД Украины допускают, что адвокатом Савченко может быть не только гражданин РФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис сообщил журналистам в Киеве.

По его словам, сейчас продолжается поиск адвоката для Савченко.

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“У нее будет другой адвокат... Из России он или не из России - будет тот адвокат, которому мы доверяем, которому будет доверять семья Савченко”, - сказал Перебыйнис.

Он также напомнил, что Украина продолжает требовать допустить к Савченко консула.

“РФ не выполняет международные нормы, и это касается не только одной Савченко, до сих пор не допустили нашего консула к Олегу Сенцову. Два месяца мы этого требуем, больше 25 дипломатических нот. Ни одного ответа мы не получили.

Также третий день мы требуем встречи с нашей гражданкой. И это не только наше право, а требование, которое содержится в международных консульских конвенциях”, - сказал Перебыйнис.

Он отметил, что Украина будет привлекать международные организации и представителей разных стран для давления на Россию с целью выполнения ею международных обязательств.

“Наша цель - освободить Савченко из тюрьмы и вернуть ее домой”, - сказал Перебыйнис.

Как сообщал УНИАН, военная летчица Савченко была захвачена террористами в плен в зоне АТО на востоке Украины в середине июня.

Сейчас она находится в следственном изоляторе в Воронеже.

Суд Новоусманского района арестовал Савченко на два месяца - до 9 сентября.

В Следственном комитете РФ утверждают, что Савченко под видом беженки нелегально пересекла границу России, а при проверке документов в одном из населенных пунктов была задержана. Российские следователи утверждают, что Савченко проходит в качестве подозреваемой по уголовному делу об убийстве российских журналистов в Луганской области, которые погибли в зоне проведения боевых действий.

9 июля Порошенко подписал распоряжение о неотложных мерах по возвращению в Украину Савченко. В процесс освобождения летчицы вовлечены МИД, Генеральная прокуратура и Министерство юстиции.

10 июля министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина ищет для Савченко известного российского адвоката.

“Россия предоставила возможность Надежде Савченко иметь государственного адвоката. Для нас это все равно проблема, у нас нет доверия, и мы теперь пытаемся найти известного российского адвоката, который сможет защищать Надежду во время судебного процесса. Это критический вопрос”. - сказал Климкин.