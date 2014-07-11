В Северодонецке террористы установили минометы на крыше дома

Так, по его данным, "на крыше дома №25 по шоссе Строителей, сепаратисты установили тяжелое оружие на крышу дома", передает Украинская правда.

"Это произошло уже в пятницу, после того, как формирования Нацгвардии подошли к городу и находятся в нескольких километрах со стороны Новоайдара", - написал Сергей Самарский.

"Попытки жителей дома воспрепятствовать установлению гранатометов, не увенчались успехом. Под дулами автоматов, вооружение было установлено", - добавил он.

Возле этого дома находится троллейбусное депо, "внутри которого находятся 2 школы – №14 и №20 и детский сад №41".

Как известно, в четверг жители Северодонецка пообещали вынести террористов из города на вилах за то, что те обстреляли жилой квартал.