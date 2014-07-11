В Херсонской области в машине из Крыма найдены более $100 тыс.

На контрольном посту "Каланчак" в Херсонской области во время тщательного досмотра автомобиля, который следовал на материковую территорию из Крыма, было обнаружено $102,5 тыс.

Как передает корреспондент УНИАН, об єтом сообщил пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко. Читайте такжеБелый дом: Мы хотим, чтобы Россия перестала дестабилизировать ситуацию в Украине По его словам, по предварительной информации, эти средства предназначались для финансирования террористических группировок.

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