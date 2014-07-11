Россия не сможет организовать переворот в Украине - Кравчук

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше высказал первый президент Украины в постсоветской истории Леонид Кравчук в Варшаве.

"Люди уже не поверят, что это можно сделать, потому что все уже видят, что это (обвинения в фашизме, геноциде русскоязычного населения и т.д. - УНИАН) не имеет реальных оснований: власть не грабит, как предыдущая, власть понимает украинцев, власть подписала Соглашение об ассоциации (с ЕС)", -сказал он, комментируя прогнозы некоторых аналитиков, что Россия будет пытаться организовать переворот для изменения власти в Украине.

Кравчук призвал украинскую власть вести честный диалог с жителями восточных регионов, которым надо объяснить, какие на самом деле последствия будет иметь ассоциация украинского государства с Европейским союзом.

Читайте такжеКравчук: Наступит время, когда Украину будут просить спасти Крым"Врали (о катастрофических последствиях подписания этого документа для предприятий в Украине - УНИАН), теперь надо сказать правду. Мы же не говорим, что после подписания Соглашения об ассоциации станет жить лучше. Наоборот, мы должны сказать, что это будет трудно, но научимся и через некоторое время будем жить, как все", - сказал он, отметив, что пример ряда восточноевропейских государств, среди которых он упомянул Польшу, подтверждает, что жизнь у них улучшилось.

"Если будем ориентироваться на то, что было, то будем жить так вечно", - добавил он.

Кравчук выразил мнение, что активные боевые действия в Донбассе могут завершиться уже в ближайшие недели, отметив, что надо быть готовым к разного рода действиям россиян после этого, направленным на дестабилизацию украинского государства.

"Мы должны научиться жить со страной, которая постоянно провоцирует. Израильтяне научились жить с арабским миром. Мы не можем изменить Россию, но можем научиться жить вместе против России. Нет другого выхода",- сказал он.

Как сообщал УНИАН, отказ предыдущего президента Украины Виктора Януковича подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом в ноябре 2013 года привела к наиболее массовым акциям протеста в современной истории страны и смене власти в феврале этого года.

Россия годами пытается втянуть Украину в создаваемый ею Евразийский союз, куда уже входят бывшие советские республики Беларусь и Казахстан, и убеждает, что это будет значительно выгоднее украинцам, чем интеграция с ЕС, на рынке которого украинские производители якобы просто не смогут быть конкурентоспособными.