На блокпосту на Донетчине задержали мародера с 40 иконами

07:10, 11 июля 2014
Политика
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На блокпосту на Донетчине задержали мародера с 40 иконами.

Донецк / REUTERS

Об этом сообщает руководтель центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

"Также на блок-посту близ н.п. Оленевка в зоне АТО задержан мародер. Изъято около 100 000 долларов и 40 икон", - говорится в сообщении. 

Кроме этого, ночью террористы совершили ряд нападений на позиции сил АТО. 

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