На блокпосту на Донетчине задержали мародера с 40 иконами.

Об этом сообщает руководтель центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

"Также на блок-посту близ н.п. Оленевка в зоне АТО задержан мародер. Изъято около 100 000 долларов и 40 икон", - говорится в сообщении.

Кроме этого, ночью террористы совершили ряд нападений на позиции сил АТО.