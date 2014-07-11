На блокпосту на Донетчине задержали мародера с 40 иконами
07:10, 11 июля 2014Политика
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На блокпосту на Донетчине задержали мародера с 40 иконами.
REUTERS
Об этом сообщает руководтель центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.
"Также на блок-посту близ н.п. Оленевка в зоне АТО задержан мародер. Изъято около 100 000 долларов и 40 икон", - говорится в сообщении.
Кроме этого, ночью террористы совершили ряд нападений на позиции сил АТО.
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