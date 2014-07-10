Сын "скандальной" Натальи Витренко может стать правой рукой главы «Нафтогаза»

Об этом сообщила в Facebook уполномоченный украинского правительства по борьбе с коррупцией Татьяна Черновол.

Витренко был активным участником теневых схем банкротства предприятий в Украине, которые были реализованы при поддержке окружения экс-президента Виктора Януковича.

Возможность возвращения во власть запятнавших себя менеджеров создает угрозу для эффективной работы «Нефтегаза Украины». Особенно возрастают риски деятельности Витренко в условиях подготовки к аренде имущества ГТС.

Читайте также«Нафтогаз» ради экономии ограничит газоснабжение некоторых ТЭЦДо назначения заместителем главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко выступал одновременно собственником компании "ЭйВайЭй кэпитал" и главным советником главы правления НАК «Нафтогаз Украины».

Во время президентства Януковича компания "ЭйВайЭй кэпитал" Юрия Витренко стала известна своим скандальным участием в сомнительной сделке по активам государственного предприятия "Уголь Украины". По информации ряда СМИ, например, издания Еспресо, Юрий Витренко и его партнер Андрей Коболев (нынешний руководитель «Нафтогаза») выступали в интересах так называемой «семьи».

Как ранее сообщало издание Экономическая правда, "ЭйВайЭй кэпитал" получила возможность купить у банков право требования по кредитам государственного предприятия "Уголь Украины" за 30% их стоимости.

Несколько лет назад "Уголь Украины" привлекло у ряда банков около 3 млрд. грн. кредитов. Основными кредиторами выступили государственные "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк", а также российские "Проминвестбанк", "Сбербанк России" и "Альфа-банк". Кредиты не были возвращены в срок и пролонгировались.

В октябре 2013 года инвестиционная компания "ЭйВайЭй кэпитал" Юрия Витренко разослала банкам-кредиторам "Угля Украины" предложение о покупке долгов компании "Уголь Украины". "ЭйВайЭй кэпитал" предложила заплатить за долги предприятия около 1 млрд. грн. наличными.

Согласно бизнес-схеме Юрия Витренко, "ЭйВайЭй кэпитал" должна была продать долговые обязательства с небольшим дисконтом банкам, близким к экс-президенту Януковичу. Эти банки планировали получить в НБУ рефинансирование под залог этих бумаг по более низкой ставке и должны были ждать, когда по облигациям с ними рассчитается Министерство финансов.

Но благодаря расследованиям в СМИ и политическим изменениям в стране данная схема была пресечена.