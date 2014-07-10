Украина передала ЕС проект плана имплементации Соглашения об ассоциации
Украина неофициально передала на рассмотрение Европейской комиссии проект национального плана имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре.
“Сейчас начнется бюджетный процесс, выделят ли деньги на евроинтеграционные реформы в сегодняшнем бюджете, это большой вопрос. Поэтому сейчас подготовлен проект национального плана имплементации, мы его неофициально уже передали Европейской комиссии для первых комментариев и рассмотрения”, - сказал Климкин.
По его словам, президент Украины рассматривает возможность подготовки и реализации национальной программы имплементации соглашения.
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Климкин сообщил, что национальный план будет одобрен постановлением Кабинета министров. “Это будет важный ориентир, но это не будет вмонтировано в законодательство Украины, если это будет национальная программа, то она будет приниматься как закон в Верховной Раде, и потом никто в бюджетном процессе не скажет, что мы не предоставим денег на евроинтеграционные реформы”, - сказал Климкин.
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Он отметил, что в некоторых новых странах — членах ЕС была разработана именно национальная программа. “Если мы это реализуем в последующие недели, то это будет идеальная опция”, - добавил он.