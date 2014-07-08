В Брюсселе под председательством Фюле состоится встреча высокого уровня по поддержке Украины
09:15, 08 июля 2014Политика
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Сегодня в Брюсселе состоится встреча высокого уровня для обсуждения основных приоритетов поддержки Украины.
REUTERS
Как сообщает Еврокомиссия, во встрече примут участие институты Европейского Союза, представители украинского правительства и международные доноры.
Накануне встречи президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу отметил, что ЕС оказывает "широкую политическую, финансовую и техническую помощь Украине для проведения внутренних реформ". "Вместе с украинским правительством мы встретимся 8 июля с целью обеспечения эффективной координации наших совместных усилий", - сказал Баррозу.Читайте такжеЕвросоюз 8 июля обсудит донорскую помощь Украине
Встреча состоится под председательством еврокомиссара по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефана Фюле.
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