Госдеп: У украинцев есть право жить в мире и безопасности

Об этом заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Джен Псаки выступая перед журналистами по поводу ситуации в Украине.

«За выходные, – констатировала Псаки, – украинское правительство смогло изгнать сепаратистов из Славянска и Краматорска, где была немедленно начата работа по восстановлению общественных услуг и предоставлению помощи нуждающемуся населению».

«В Донецке и Луганске, – подчеркнула она, – продолжаются боевые действия, хотя возможность прекращения огня сохраняется, однако для реализации этого необходимы две стороны. Президент Порошенко поддерживал режим прекращения огня на протяжении 10 дней и все это время не видел ответных шагов».

Вместе с тем, напомнила Псаки, администрация США по-прежнему убеждена, что Россия может предпринять дополнительные шаги во имя деэскалации конфликта. А именно – дать наблюдателям ОБСЕ возможность выполнять свою миссию, остановить поток оружия и вооруженных людей через границу и призвать сепаратистов сложить оружие.

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Незадолго до окончания брифинга с вопросом к Джен Псаки обратилась корреспондент телеканала Russia Today. Продемонстрировав фотоснимки, запечатлевшие тела погибших 3 июля в селе Кандрашовка, российская журналистка заявила: «Приказ об этих убийствах отдал Киев – и никто другой».

Как подчеркнула, отвечая ей, Джен Псаки, свидетели происходящего в Украине говорят о том, что именно поддерживаемые Россией сепаратисты запятнали себя насилием, захватами зданий и нападениями на ни в чем не повинных граждан.

«Для них, – подчеркнула пресс-секретарь внешнеполитического ведомства США, – нет места в суверенной стране, каковой является Украина. Правительство Украины защищает страну, и я, как и (все) международное сообщество, полагаю, что оно имеет на это право».

«У граждан Украины есть право жить в мире и безопасности – так, чтобы поддерживаемые Россией сепаратисты не нападали на их дома и не захватывали зданий. Не следует забывать, подчеркнула Псаки, – что именно является источником данного конфликта».