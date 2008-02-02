Тимошенко отказывается сбавить обороты

Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил правоохранительным органам провести расследование по факту коррупционных действий при подписании соглашений о поставках газа между «РосУкрЭнерго», «УкрГазЭнерго» и НАК «Нафтогаз Украины»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в субботу на брифинге в Кабинете Министров.

«Сформировано поручение силовым структурам по каждому случаю таких действий, которые имеют признаки коррупции и нарушения законов провести расследование и предпринять адекватные меры», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В частности, премьер-министр уточнила, что речь идет о соглашении, подписанном 29 июня 2004 года руководителем НАК «Нафтогаз Украины» Юрием БОЙКО и Вольфгангом ПУЧЕКОМ от имени «РосУкрЭнерго».

Ю.ТИМОШЕНКО уточнила, что в соответствии с этим соглашением была установлена ставка транзита природного газа по территории Украины в размере 1,09 дол. за 1 тыс. кубических метров газа на 100 км транспортировки.

«Контракт подписан с 2005 по 2030 год, на 25 лет. Это соглашение предусматривает норму о том, что ни одна из сторон не имеет права требовать пересмотра транзитной ставки на протяжении двух лет, а за 25 лет действия соглашения ставку транзита можно пересматривать только 2 раза. И они уже два раза эти цены пересмотрели», - пояснила Ю.ТИМОШЕНКО.

Второе соглашение, добавила она, касается условий передачи в эксплуатацию компании «РосУкрЭнерго» украинских газовых хранилищ по стоимости услуг в размере 2,25 дол. за 1 тыс. метров кубических газа в год.

При этом в соглашении также оговорены условия о невозможности пересмотра цен более двух раз на протяжении 25 лет. «На самом деле эта цена в 4,9 раза ниже, чем в Германии, и в 6,2 раза, чем в Чехии. Понятно, что все это является не просто коррупцией, а наихудшей коррупцией, которая имеет документальное доказательство, и которое является основой для возбуждения уголовных дел и привлечение к ответственности этого человека, который в двух ипостасях – с одной стороны теневой руководитель «РосУкрЭнерго», а с другой стороны – теневой руководитель практически НАК «Нафтогаз», - считает глава правительства.

Премьер-министр считает, что расследование фактов коррупции при подписании контрактов на поставку и транзит газа станут настоящим тестом для силовых структур. «О того, как они будут расследовать эти дела, и передавать их в суд, из этого можно будет сделать вывод, есть ли в Украине силовые структуры, будут ли они руководствоваться политическими кулуарными сговорами и спускать все эти дела, которые подтверждены документально», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр также заявила о том, что правительство «не сбавит оборотов» по наведению порядка в газовой сфере Украины.