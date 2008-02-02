Кто решит судьбу Богатырёвой в ПР

Вопрос членства Раисы БОГАТЫРЕВОЙ в Партии регионов рассмотрит конференция Донецкой организации ПР. Об этом на пресс-конференции в Житомире сообщил народный депутат Украины, председатель Житомирской областной организации ПР Николай ПРИСЯЖНЮК.

Как передает корреспондент УНИАН, отвечая на вопрос журналистов о том, как будут развиваться события относительно последующего членства Р.БОГАТЫРЕВОЙ в Партии регионов, Н.ПРИСЯЖНЮК сказал, что это вопрос уже обсужден на заседании Политсовета партии.

По его словам, на заседании принято решение о том, чтобы «вопрос по Р.БОГАТЫРЕВОЙ рассмотрела конференция "регионалов" Донбаса, поскольку она находится на учете в Донецкой парторганизации. При этом Н.ПРИСЯЖНЮК не уточнил, в какой именно - областной или городской парторганизации ПР – находится на учете Р.БОГАТЫРЕВА.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря 2007 года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о назначении Р.БОГАТЫРЕВОЙ секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

25 декабря Президиум Партии регионов не согласился с тем, чтобы Р.БОГАТЫРЕВА заняла должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Вечером 25 декабря был обнародован Указ Президента о введении Р.БОГАТЫРЕВОЙ в состав СНБО.

26 декабря народный депутат, член фракции Партии регионов Борис КОЛЕСНИКОВ заявил, что согласие Р.БОГАТЫРЕВОЙ занять должность секретаря СНБО не приведет к расколу в Партии регионов.

16 января член фракции Партии регионов Василий КИСЕЛЕВ заявил, что Р.БОГАТЫРЕВА поймет, что в Партии регионов “ ей делать больше нечего ”.

«Из руководящих органов партии Раиса Васильевна вышла, и это делает ей честь, а относительно партийного билета еще не определилась», - сказал В.КИСЕЛЕВ и прибавил: «Но, думаю, пройдет время, и БОГАТЫРЕВА поймет, что ей в нашей партии делать больше нечего».