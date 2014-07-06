В Симферополе "казаки"-погромщики пикетировали собор УПЦ КП

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Крымской епархии УПЦ КП.

По данным пресс-службы, несколько десятков боевиков "Салгирского казачества" и их сторонников возле Собора святых равноапостольных Владимира и Ольги УПЦ КП провели незаконную акцию, направленную на запугивание прихожан.

«В этот момент в храме находились верующие, которые были на литургии или пришли помолиться позже. Их напугали действия людей в камуфляжной и казачьей форме, которые были настроены агрессивно и держали в руках плакаты с обвинениями Киевского патриархата в политической деятельности», - говорится в сообщении и отмечается, что члены "Салгирского казачества" известны своим участием в погроме 1 июня церкви Покрова Пресвятой Богородицы в с. Перевальное Симферопольского района, во время которого, в частности, пострадали прихожане храма.

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«Полицейский в очередной части полиции Симферополя провокационно заявил, что люди имеют право протестовать против Киевского патриархата, поскольку в его главном храме в Крыму якобы собирается украинская самооборона», - сообщили в пресс-службе.

В Крымской епархии УПЦ Киевского патриархата расценивают такие ложные заявления работника силовой структуры как свидетельство его непрофессионализма, безответственности и провоцирование им обострения ситуации.

К Собору в Симферополе позже все же прибыли полицейские, после чего боевики "Салгирского казачества" и их сторонники разошлись.