Тимошенко: СНБО отказалась от РосУкрЭнерго

Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил решение о переходе Украины на прямые поставки природного газа и отказе от посреднических услуг компании «РосУкрЭнерго».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на брифинге в Кабинете министров.

«Без стрессов для внутреннего рынка Украины было сформировано решение об отказе от услуг компаний «РосУкрЭнерго», «УкрГазЭнерго» и других посредников, которые являются, мало сказать, не эффективными для украинской газотранспортной системы и для газового рынка Украины, и переход на прямые контракты», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом премьер-министр подчеркнула, что правительство будет проводить переговоры эволюционно, чтобы не дестабилизировать никаких процессов транспортировки природного газа по территории Украины, а также для внутреннего рынка страны.

По ее словам, «РосУкрЭнерго» и «УкрГазЭнерго» отстранены от услуг по поставкам природного газа на внутренний рынок

В то же время, добавила она, у НАК «Нафтогаз Украины» возникают кредиторские требования, а НАК «Нафтогаз» не получает никакого притока средств.

«В связи с этим принято решение о том, что НАК «Нафтогаз» возвращаются все права по реализации газа на внутреннем рынке. Это очень важно, и это означает, что после официального обнародования решения будут пересмотрены лицензии «УкрГазЭнерго», и НАК «Нафтогаз» вернет себе прежнюю мощность по управлению системой реализации газа», - считает она.

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что правительство намерено обратиться в Национальную комиссию по регулированию электроэнергетики с просьбой детально изучить формирование себестоимости добычи украинского газа, формирование цен на газ при его реализации, а также обеспечение промышленности природным газом.

По ее словам, правительство в ближайшие 10 дней отчитается перед Президентом о ситуации, существующей на рынке добычи и потребления природного газа собственной добычи.

Как сообщал УНИАН, 5 декабря 2007 года Украина и Россия подписали контракты на поставку природного газа в 2008 году. Контракты на поставку газа в Украину в 2007 году были подписаны между RosUkrEnergo A.G. (Швейцария) и ЗАО "УкрГазЭнерго".

4 декабря 2007 года Россия и Украина согласовали цену газа на 2008 год на уровне 179,5 долл. за тыс. куб. м на границе с Украиной. Ставка за транзит российского газа через территорию Украины с 2008 г. будет составлять 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км, через территорию России для Украины - 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км.

Справка УНИАН. Компания RosUkrEnergo AG (Швейцария) является эксклюзивным поставщиком газа в Украину, реализуя его украинским потребителям через ЗАО "УкрГазЭнерго".

50% RosUkrEnergo принадлежит российскому газовому монополисту ОАО "Газпром", 45% – украинскому бизнесмену Дмитрию ФИРТАШУ, 5% - Ивану ФУРСИНУ.