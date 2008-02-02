Ющенко заявляет, что у него нет разногласий с Тимошенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что у него нет разногласий с правительством Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, во время подхода к прессе в Крутах В.ЮЩЕНКО напомнил, что сегодня в Украине впервые сформирован украинский парламент с демократическим большинством.

«Давайте дадим шанс большинству работать преданно, честно, без каких-либо авантюр и шагов, которые бы порождали дрязги или недоверие в этом партнерстве», - сказал Президент.

Он подчеркнул необходимость «отбивать все атаки», которые сегодня получает большинство, провокации наподобие того, что сегодня в большинстве существуют процессы разрушительного характера, «что там в отношениях между Президентом и премьером есть какие-то разногласия”. “Но никаких разногласий нет. Я говорю с вами честно, так как я говорю с премьер-министром, говорю с командой большинства, и молю об одном, что их политика должна быть успешной», - сказал В.ЮЩЕНКО. Он заметил, что просит их вести честно и прозрачно политику, честно и прозрачно строить взаимоотношения.

Президент также отметил, что, по его убеждению, и большинству, и правительству необходимо дать шанс, чтобы они продемонстрировали на что способны.

«Очень важно не ошибиться в целях и средствах их достижения. Я убежден, что есть все возможности для того, чтобы и украинский парламент, и украинское правительство впервые за 16 лет продемонстрировали не только монолитность, гармонию совместных действий, но и хорошую эффективную результативную политику, как в сфере национальной экономики, так и в сфере гуманитарного социального развития», - сказал он.