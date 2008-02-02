Ющенко и Тимошенко пригласят на съезд в Северодонецк?

Городской председатель Луганска Сергей КРАВЧЕНКО считает уместным участие руководства страны во втором съезде депутатов в Северодонецке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, комментируя выражение поддержки 50 депутатами городского совета идеи проведения данного съезда.

С.КРАВЧЕНКО отметил, что на этом съезде было бы уместным участие руководства страны, поскольку в Северодонецке соберутся представители всей Украины и есть возможность не только послушать людей, но и выразить свое мнение.

Кроме того, депутаты городского совета на своей сессии, которая состоялась вчера, дали поручение городскому председателю Луганска С.КРАВЧЕНКО и секретарю совета Надежде ЧЕРНОВОЙ до 17 февраля подготовить и провести собрания представителей депутатов Луганского городского совета и депутатов 4-х районных советов Луганска, которые будут принимать участие во ІІ съезде в Северодонецке.

Как сообщал УНИАН, на 23 февраля 2008 года запланировано проведение в Ледовом дворце спорта Северодонецка ІІ съезда депутатов всех уровней.

Первый съезд депутатов и государственных служащих разных уровней восточных, южных и некоторых других областей Украины в городе Северодонецке Луганской области состоялся 28 ноября 2004 года. На этом собрании в выступлениях руководителей государственных администраций, председателей областных советов Донецкой, Луганской, Харьковской, Одесской и других областей, народных депутатов Украины звучали призывы к нарушению суверенитета, территориальной целостности Украины, ее расколу и образованию отдельных территориальных объединений.