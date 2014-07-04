СБУ открыла дело против Киселева за финансирование терроризма

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко.

"Организаторы и финансисты терроризма в Украине сегодня не только становятся подозреваемыми, в отношении них, в том числе руководителя этого информационного агентства проводится расследование по статье финансирование терроризма, содействие террористической деятельности", - сообщил председатель СБУ, уточнив, что речь идет о Киселеве.

Он объяснил, что финансирование терроризма и сепаратизма в Украине осуществляется с помощью и российских банковских учреждений, и бывших украинских должностных лиц, в том числе из Министерства обороны.

"Третья составляющая, которая нами задокументирована, - это, в том числе через Международный институт прессы, возглавляемый господином Киселевым, который так коварно и нагло комментирует и перекручивает информационную ситуацию из Украины, через этот институт идет финансирование сепаратистских организаций", - отметил Наливайченко.

Также Наливайченко сообщил, что Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении руководителя Пограничной службы ФСБ Российской Федерации Владимира Кулишова, которому инкриминируют поддержку и финансирование террористов на востоке Украины