США могут ввести новые санкции против России - Байден

Об этом заявил вице-президент США Джозеф Байден во время телефонных переговоров с украинским президентом Петром Порошенко, передает Радио Свобода.

По информации Белого дома, два лидера обсудили дипломатические возможности прекращения огня на Донбассе, которое бы выполняли также и террористы.

Как сообщала пресс-служба украинского президента, во время разговора с Байденом Петр Порошенко подчеркнул, что «готов вернуться к режиму прекращения огня, как только будет подтверждение о его соблюдение в двустороннем формате, а также освобождения всех заложников и установления контроля за рубежом при мониторинге ОБСЕ».

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На переговорах 2 июля в Берлине главы МИД Германии, России, Франции, Украины согласовали пакет мер, необходимых для продолжения режима прекращения огня на Донбассе.

В совместном заявлении, сделанном после встречи, они подчеркнули необходимость возобновить переговоры трехсторонней рабочей группы по урегулированию ситуации на востоке Украины не позже 5 июля. Стороны также решили, что за соблюдением двустороннего перемирия должна наблюдать ОБСЕ.