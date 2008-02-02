СНБО поручил Тимошенко срочно исправить финансовое положение Нафтогаза

СНБОУ поручил Кабинету Министров Украины принять неотложные меры для исправления финансово-экономического состояния НАК «Нафтогаз Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей ПЫШНЫЙ после заседания СНБО.

Он сообщил, что в контексте обеспечения энергетической безопасности на заседании 1 февраля была рассмотрена ситуация, которая сложилась в нефтегазовом секторе относительно финансово-экономического состояния НАК «Нафтогаз Украины», а также общие вопросы, связанные с функционированием газового рынка Украины в 2008 году.

Частично эти вопросы обсуждались на предыдущих заседаниях Совета национальной безопасности и обороны, в частности 9 декабря 2005 года, 2 августа 2007 года, где акцентировалось внимание на пакете проблемных вопросов, которые нуждаются в решении.

По словам А.ПЫШНОГО, на сегодняшнем заседании было принято решение поручить Кабинету Министров: принять безотлагательные меры относительно исправления финансово-экономического состояния НАК «Нафтогаз Украины»; определить стратегические ориентиры, принципы формирования и развития рынка природного газа с целью определения перспектив и направлений развития нефтегазового комплекса, механизмы государственной регуляции деятельности субъектов ведения хозяйства на этом рынке, в том числе в части функционирования национальных компаний; подготовить вместе с Национальной академией наук в месячный срок предложения относительно совершенствования рынка природного газа Украины и концепции его развития, провести процедуру обсуждения этих предложений и подготовить на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны.

Как отметил А.ПЫШНЫЙ, «сегодня нам крайне необходимо определиться с гарантированными условиями формирования сбалансированного финансово-экономического состояния НАК «Нафтогаз Украины», обеспечить необходимые условия стабильности обеспечения газом населения и экономики Украины, договориться относительно последующих шагов формирования приоритетов развития нефтегазового сектора и выработать предложения, которые станут своеобразной «дорожной картой» в налаживании конкурентоспособного и эффективного газового рынка Украины».