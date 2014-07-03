СМИ: Гражданка Украины стала депутатом Европарламента

Как стало известно, впервые в истории существования европейских институтов депутатом Европарламента была избрана украинка по корням и гражданству. Об этом пишет Европейская правда.

Это представительница зарубежных венгров, преподаватель Закарпатского венгерского института Андрея Бочкор, которая выиграла выборы от правящей коалиций Венгрии - альянс "Фидеса" и Христианско-демократической партии. Она была девятой в избирательном списке альянса.

Читайте такжеМартин Шульц возглавил группу социалистов Европарламента

Закарпатские СМИ отмечают, что Бочкор не только имеет украинский паспорт, но и проживает в Украине, а именно в городе Берегово (Закарпатская область). Очевидно, что кроме украинского она имеет также венгерское гражданство - эта практика довольно распространена среди представителей венгерского меньшинства в Украине.

"Я планирую работать в Брюсселе, чтобы способствовать интеграции Украины и Европейского Союза, а также отражать интересы венгерской общины Закарпатья", - отметила Андрея Бочкор.

Как известно, венгры, проживающие в Украине и имеющие двойное гражданство, на венгерских выборах могут голосовать на украинской территории - избирательные участки были расположены в венгерских консульствах в Берегово и Ужгороде.

Читайте такжеПрезидентом Европарламента избран социал-демократ Мартин Шульц

Венгерская правящая коалиция на прошлых выборах в ЕП предоставила зарубежным венграм два места в проходной части списка - на десятом месте был также Андор Дели из Союза венгров Воеводины (Сербия).