Литвин: я - олигарх умственного труда
Политик открестился от бюро ритуальных услуг
Лидер фракции «Блок Литвина» Владимир ЛИТВИН заявляет, что он не владеет никакими бизнесовыми структурами, и является «олигархом умственного труда».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Новоград-Волынском.
В.ЛИТВИН назвал «абсурдом» заявления о том, что ему якобы принадлежат рынки, бюро ритуальных услуг и другие объекты в Житомирской области. Он подчеркнул, что не имеет никаких «бизнесовых структур не только в Житомирской области, а вообще в Украине».
«Я – олигарх умственного труда», - сказал депутат.
«У меня есть одна недвижимость – родительский дом и земельный пай у моих родителей на Житомирщине», – добавил В.ЛИТВИН.
В то же время парламентарий отметил, что у отдельных личностей есть желание использовать его имя, выдавая себя за его родственников. «Гнать таких людей нужно в три шеи», - заявил В.ЛИТВИН.