Литвин: я - олигарх умственного труда

Лидер фракции «Блок Литвина» Владимир ЛИТВИН заявляет, что он не владеет никакими бизнесовыми структурами, и является «олигархом умственного труда».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Новоград-Волынском.

В.ЛИТВИН назвал «абсурдом» заявления о том, что ему якобы принадлежат рынки, бюро ритуальных услуг и другие объекты в Житомирской области. Он подчеркнул, что не имеет никаких «бизнесовых структур не только в Житомирской области, а вообще в Украине».

«Я – олигарх умственного труда», - сказал депутат.

«У меня есть одна недвижимость – родительский дом и земельный пай у моих родителей на Житомирщине», – добавил В.ЛИТВИН.

В то же время парламентарий отметил, что у отдельных личностей есть желание использовать его имя, выдавая себя за его родственников. «Гнать таких людей нужно в три шеи», - заявил В.ЛИТВИН.