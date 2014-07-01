В Славянске есть продукты, но у людей нет наличных - ОГА

Об этом сообщает департамент экономики Донецкой облгосадминистрации.

"По данным райгосадминистраций и исполкомов горсоветов, продукты первой необходимости на предприятия розничной торговли поступают в достаточном количестве. Товары завозятся как централизованно, так и непосредственно предпринимателями", говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Славянске остаются около 40 000 жителей - СМИВ то же время в Славянске часть мелких торговых точек закрывается, однако работают некоторые супермаркеты, в частности, «АТБ». При этом наблюдается низкая покупательная способность населения из-за отсутствия у многих людей наличных денежных средств.

Кроме того, в отдельных районах города организована торговля с машин, сообщает ОГА.

Ранее УНИАН сообщал, что по данным волонтеров, в Славянске закрываются аптеки, из-за чего возникают проблемы с медикаментами, а в местах, где разрушена инфраструктура, отсутствуют газ и электричество, жители готовят себе еду на кострах.