Задержаны два украинца, которые штурмовали в/ч в Мариуполе и пытались сбежать в Крым

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, молодчики пытались выехать в Крым с материковой Украины через контрольный пункт «Чонгар» рейсовым автобусом «Донецк - Ялта». Читайте такжеВ Донецке воины Нацгвардии прорвали осаду террористов и сами взорвали оружейные склады в части – Аваков

Во время проверки документов пограничный наряд, учитывая возможность выезда из Украины лиц, причастных к провокационным действиям и массовым беспорядкам, задержал их для дополнительной проверки.

Совместно с сотрудниками СБУ было выяснено, что мужчины принимали участие в штурме воинской части в Мариуполе, а в отношении их было открыто уголовное производство. Задержанных передали сотрудникам милиции.