В Донецке террористы штурмуют одну из воинских частей и взорвали склады с оружием – очевидцы

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили очевидцы.

По их словам, пожарные машины к пожару, который разгорелся на территории воинской части, террористы не пропускают.

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Вооруженные террористы около 21.00 начали штурм воинская часть внутренних войск №3037, и сейчас она подвергается их массированной атаке.

«Слышны взрывы, постоянная стрельба и видны клубы дыма», - говорят очевидцы.