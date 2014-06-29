В Донецке террористы штурмуют одну из воинских частей и взорвали склады с оружием – очевидцы

22:13, 29 июня 2014
Политика
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В Донецке террористы, представители самопровозглашенной «Донецкой народной республики»  штурмуют одну из воинских частей внутренних войск по ул. Куприна,1  и уже взорвали склады с оружием, находящиеся на территории части.

REUTERS

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили очевидцы.

По их словам, пожарные машины к пожару, который разгорелся на территории воинской части, террористы не пропускают.

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Вооруженные террористы около 21.00 начали штурм воинская часть внутренних войск №3037, и сейчас она подвергается их массированной атаке.

«Слышны взрывы, постоянная стрельба и видны клубы дыма», - говорят очевидцы.

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