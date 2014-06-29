В Донецке террористы штурмуют одну из воинских частей и взорвали склады с оружием – очевидцы
22:13, 29 июня 2014Политика
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В Донецке террористы, представители самопровозглашенной «Донецкой народной республики» штурмуют одну из воинских частей внутренних войск по ул. Куприна,1 и уже взорвали склады с оружием, находящиеся на территории части.
REUTERS
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили очевидцы.
По их словам, пожарные машины к пожару, который разгорелся на территории воинской части, террористы не пропускают.
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Вооруженные террористы около 21.00 начали штурм воинская часть внутренних войск №3037, и сейчас она подвергается их массированной атаке.
«Слышны взрывы, постоянная стрельба и видны клубы дыма», - говорят очевидцы.
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