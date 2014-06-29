В Чехии умер герой Майдана
17:56, 29 июня 2014Политика
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Он был ранен на Майдане 20 февраля, уже 27 февраля вместе с группой других раненых участников Майдана был перевезен на лечение в Чехии.
В Чехии умер герой Майдана / Фото УНИАН
В Чехии умер герой Майдана, 53-летний киевлянин Юрий Сидорчук.
Как сообщает Радио Свобода, Сидорчук умер в военном госпитале в городе Оломоуц в Чехии. Смерть наступила 28 июня в результате тяжелых черепно-мозговых ранений.
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Он был ранен на Майдане 20 февраля, уже 27 февраля вместе с группой других раненых участников Майдана был перевезен на лечение в Чехии.
В Сидорчука остались дочь и жена.
Перевозка тела героя Майдана на родину будет проведена в рамках чешской межведомственной гуманитарной программы MEDEVAC при содействии посольства Украины в Чехии.
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