В Чехии умер герой Майдана, 53-летний киевлянин Юрий Сидорчук.

Как сообщает Радио Свобода, Сидорчук умер в военном госпитале в городе Оломоуц в Чехии. Смерть наступила 28 июня в результате тяжелых черепно-мозговых ранений.

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Он был ранен на Майдане 20 февраля, уже 27 февраля вместе с группой других раненых участников Майдана был перевезен на лечение в Чехии.

В Сидорчука остались дочь и жена.

Перевозка тела героя Майдана на родину будет проведена в рамках чешской межведомственной гуманитарной программы MEDEVAC при содействии посольства Украины в Чехии.