В Луганской области террористы ранили трех пограничников

Об этом сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины.

По данным Госпогранслужбы, колонна автомобильной техники Госпогранслужбы вместе с подразделениями ВС Украины около 8 часов утра 28 июня была атакована в Луганской области с использованием стрелкового оружия и фугасных мин, которые были заложены ранее. Пограничники приняли бой и дали отпор. В результате обстрела 2 пограничника ранены, повреждена военная техника. Потери террористов устанавливаются.

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С 23.30 до 23.50 28 июня также в Луганской области был обстрелян из минометов опорный пункт Госпогранслужбы, вследствие чего один пограничник получил ранение.

На протяжении суток подразделения Госпогранслужбы продолжали мероприятия по возобновлению охраны и обороны государственной границы в пограничных районах Луганской и Донецкой областей.