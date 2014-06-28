Кернес поздравил харьковчан с Днем Конституции

Как передает корреспондент УНИАН, участие в торжествах приняли представители областной, городской властей, а также руководители областных управлений силовых структур, представители общественных организаций и духовенства, депутаты всех уровней, школьники, студенты.

В свою очередь пресс-служба Харьковского городского совета распространила поздравление мэра города Геннадия Кернеса ко Дню Конституции Украины. Городской голова выразил убеждение, что Конституция Украины объединяет граждан и обеспечивает права и свободы.

«Сердечно поздравляю вас с 18-й годовщиной принятия Конституции Украины. Основной Закон заложил фундамент для того, чтобы сделать нашу страну сильной и процветающей, а ее народ - уверенным в своих свободах и правах. Конституция объединяет нас, делает не просто согражданами, а нацией, украинцами. Нынешнее 28 июня - особое. В день совершеннолетия Конституции Украина подписала экономическую часть Соглашения об ассоциации с ЕС, что дает народу страны веру в перспективное будущее государства и утверждение демократии», - цитирует пресс-служба слова Кернеса.