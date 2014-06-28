Украина сегодня отмечает День Конституции

Этот государственный праздник ежегодно отмечается в честь принятия Конституции независимой Украины. Основной Закон Государства Украина был принят 28 июня 1996 года на 5-й сессии Верховной Рады Украины 2-го созыва. Конституция Украины вступила в силу со дня ее принятия.

Действующая Конституция Украины состоит из 15 разделов. 161 статья собрана в 14 разделов, а XV раздел содержит 16 переходных положений. Тексту Конституции предшествует Преамбула.

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Первая украинская Конституция была создана Гетманом Войска Запорожского Пилипом Орликом в 1710 году. Она считается первой украинской Конституцией, а также одной из первых Конституций в Европе. Документ был составлен на староукраинском языке и латыни. Латиноязычная копия Конституции Пилипа Орлика ХVIII века хранится в Национальном архиве Швеции, украиноязычная - в Российском государственном архиве.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября 2010 года Конституционный Суд Украины отменил конституционную реформу 2004 года, вернув действие положений Основного Закона, одобренного парламентом в 1996 году. Таким образом, Украина вернулась к президентско-парламентской форме правления.

21 февраля 2014 года Верховная Рада Украины конституционным большинством приняла закон о возвращении и действии Конституции 2004 года.

26 июня президент Украины Петр Порошенко внес в парламент проект изменений в Конституцию, который предусматривает децентрализацию власти в Украине и является одним из ключевых пунктов его мирного плана для Донбасса. Он надеется, что Верховная Рада примет изменения в Конституцию в первом чтении на пленарной неделе, которая начнется 1 июля.

В тот же день глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио заверил, что в Венецианской комиссии готовы уже в ближайшее время рассмотреть проект изменений в Основной Закон Украины, предложенный Порошенко, и дать предварительное заключение.