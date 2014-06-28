Гриценко опасается, что российские диверсанты выйдут за пределы Донбасса

Об этом в эфире программы "Шустер LIVE" на Первом национальном телеканале заявил народный депутатАнатолий Гриценко, пишет Gazeta.ua.

По убеждению политика, план Порошенко по урегулированию ситуации на Донбассе был сорван с первого дня.

"Это произошло сразу, когда за столом переговоров появились, не говорю уже о медведчуках, но Царев и лидеры террористических организаций, которые в розыске и против которых возбуждены уголовные дела, которые отдавали приказы сбивать наши самолеты и вертолеты, после чего сотни людей погибли" , - отметил Гриценко.

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Нардеп пояснил, что террористы используют так называемое "перемирие" для того, чтобы отдохнуть и перегруппироваться для новых диверсионных действий, которые, по его мнению, могут распространиться за пределы Донбасса.

Гриценко также посоветовал президенту Порошенко не откладывать ратификацию Соглашения об ассоциации с ЕС в Верховной Раде.

"Это наш украинский выбор, и никакой Путин, тем более Путин-агрессор, Путин-фашист, который сейчас убивает наших людей, не должен определять наше будущее", - подчеркнул парламентарий.