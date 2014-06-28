Нардеп: ратификацию соглашения об ассоциации с ЕС откладывать не надо

Об этом он заявил в эфире программы "Шустер LIVE", пише Украинская правда.

"Очень советую президенту Порошенко не откладывать ратификацию соглашения (об ассоциации с ЕС) в украинском парламенте", - сказал Гриценко.

Он заявил, что не имеет другого объяснения желанию отложить ратификацию как "желание выслушать" мнение президента России Путина.

Читайте такжеАссоциация Украины с ЕС является движением в правильном направлении - чешский премьер

По словам Гриценко, через несколько недель должны состояться трехсторонние консультации, при участии РФ.

"Это наш украинский выбор, и никакой Путин, тем более Путин-агрессор, Путин-фашист, который сейчас убивает наших людей, не должен определять наше будущее... Мы сами определим свое будущее", - подчеркнул политик.