ООН насчитала 165 тысяч беженцев из проблемных регионов Украины

Такие свежие данные из офиса ООН, сообщает ТСН.

Кроме того, по данным этой организации, около 110 тысяч украинцев с начала года уехали в Россию.

Это в четыре раза меньше цифры, которую озвучивает официальная Москва. Многие из этих беженцев, утверждают в Киеве, выезжающих в государство-агрессора под принуждением.

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская продемонстрировала копию распоряжения так называемого премьера "ДНР" Александра Бородая, в которой запрещается вывозить детей из детдомов куда-либо, кроме России.

Тем, кто таки смог убежать от террористов, советуют прежде всего стать на учет в миграционную службу, даже если нет никаких документов.

Впрочем, если подтверждение донецкой или луганской регистрации в отсутствует - доказывать свое право на помощь от государства придется только через суд.