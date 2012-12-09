Международный день борьбы с коррупцией в Украине отмечают с грустью

9 декабря 2003 года в городе Мерида (Мексика) была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции, принятая Генассамблеей ООН 31 октября 2003 года. Конвенция вступила в силу в декабре 2005 года после ее ратификации 30 странами.

В этом международном договоре прописаны меры по предупреждению коррупции, наказанию виновных, а также механизмы международного сотрудничества в борьбе с ней. Документ обязывает страны-участницы договора проводить политику противодействия коррупции, одобрить соответствующие законы и учредить специальные органы для борьбы с этим явлением.

Согласно Конвенции ООН против коррупции и Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию, коррупция – это злоупотребление государственной властью для получения выгоды в личных целях, в целях третьих лиц и групп, а также многочисленные формы незаконного присвоения публичных средств для частного использования. Кроме того, к коррупционным явлениям относится и непотизм (кумовство, семейственность).

9 декабря во многих странах мира проходят демонстрации, встречи, конференции, семинары и другие мероприятия, приуроченные к Международному дню борьбы с коррупцией. В 2012 году тема Международного дня борьбы с коррупцией – «Коррупция. Твое «нет» имеет значение».

Украина, напомним, по уровню восприятия коррупции занимает 144-е из 176-ти мест в рейтинге международной неправительственной организации Transparency International. Об этом УНИАН сообщили в представительстве Transparency International в Украине.

«Результаты Индекса восприятия коррупции-2012 от Transparency International (ІСК) свидетельствуют: несмотря на определенные шаги украинской власти в направлении преодоления коррупции, ситуация остается неутешительной», - говорится в заключениях организации.

Согласно нынешним результатам ІСК, Украина получила лишь 26 из 100 возможных баллов. «Любой результат, меньше 30 баллов, с точки зрения Transparency International считается «позором для нации». Прошлогодний показатель Украины составил 27 баллов (2,3 балла по старой методологии). Государство продолжает уверенно шагать назад, занимая свое место между Конго и Папуа-Новая Гвинея», - отмечается в сообщении Transparency International.