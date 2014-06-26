В последние годы возросло количество украинцев, которые чувствуют себя европейцами - исследование

Об этом свидетельствуют результаты общенационального исследования общественного мнения населения Украины, представленного сегодня на круглом столе «Украина после подписания Соглашения об ассоциации с ЕС: вызовы, проблемы, перспективы».

Читайте такжеОколо 80% граждан поддерживают унитарность с децентрализацией власти - опрос

«Так, в 2008 году 25% граждан считали себя европейцами и 70% - нет, в мае 2014 года - 38% и 54%, соответственно, что свидетельствует о наличии положительной динамики», - сказала директор Фонда «Демократические инициативы имени Илька Кучерива» Ирина Бекешкина.

В региональном распределении больше всего тех, кто считает себя европейцами, среди жителей Запада (59%), а меньше всего - среди жителей Донбасса (11%). В Центре ощущают себя европейцами 43%, не ощущают 47%, на Юге - 38% и 50,5%, на Востоке - 28,5% и 63%, на Донбассе 11% и 82%, соответственно. В возрастом распределении больше всего тех, кто идентифицирует себя европейцем - среди представителей возрастной группы 40-49 лет.

Исследование проведено Фондом «Демократические инициативы им. Илька Кучерива» вместе с Центром им. Разумкова с 14 по 18 мая 2014 года. Опрос проводился во всех регионах Украины, за исключением Крыма. Всего было опрошено 2011 респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Исследование проведено по проекту «Общественный социологический консорциум» при финансовой поддержке Европейского Союза.