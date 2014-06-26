В последние годы возросло количество украинцев, которые чувствуют себя европейцами - исследование
На протяжении последних лет происходит постепенный рост количества украинцев, которые чувствуют себя европейцами.
Об этом свидетельствуют результаты общенационального исследования общественного мнения населения Украины, представленного сегодня на круглом столе «Украина после подписания Соглашения об ассоциации с ЕС: вызовы, проблемы, перспективы».
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«Так, в 2008 году 25% граждан считали себя европейцами и 70% - нет, в мае 2014 года - 38% и 54%, соответственно, что свидетельствует о наличии положительной динамики», - сказала директор Фонда «Демократические инициативы имени Илька Кучерива» Ирина Бекешкина.
В региональном распределении больше всего тех, кто считает себя европейцами, среди жителей Запада (59%), а меньше всего - среди жителей Донбасса (11%). В Центре ощущают себя европейцами 43%, не ощущают 47%, на Юге - 38% и 50,5%, на Востоке - 28,5% и 63%, на Донбассе 11% и 82%, соответственно. В возрастом распределении больше всего тех, кто идентифицирует себя европейцем - среди представителей возрастной группы 40-49 лет.
Исследование проведено Фондом «Демократические инициативы им. Илька Кучерива» вместе с Центром им. Разумкова с 14 по 18 мая 2014 года. Опрос проводился во всех регионах Украины, за исключением Крыма. Всего было опрошено 2011 респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Исследование проведено по проекту «Общественный социологический консорциум» при финансовой поддержке Европейского Союза.