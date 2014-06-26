Ассоциацию с Украиной на саммите ЕС подпишут после Грузии и Молдовы

Двухдневный саммит ЕС (26-27 июня), на котором будет подписано в целом Соглашение об ассоциации с Украиной и соглашения с Грузией и Молдовой, начнется сегодня во второй половине дня с церемонии, посвященной столетию начала Первой мировой войны.

Как передает корреспондент УНИАН, главы государств и правительств стран-членов ЕС начнут прибывать в музей Первой мировой войны, который находится в Ипре (Бельгия) с 16.30. Церемония начнется вечером, после чего состоится неформальный ужин.

Основная часть саммита начнется завтра утром – лидеры ЕС начнут съезжаться в здание Совета ЕС, известного под названием Юстус Липсиус (Justus Lipsius, выдающийся бельгийский филолог и гуманист 16-го столетия - прим. УНИАН) с 8 часов утра.

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Начнется саммит в 9 часов подписанием соглашений. Согласно заявленной повестке дня, первым будет подписано Соглашение об ассоциации с Грузией, потом – с Молдовой и третьим будет завершено подписание Соглашения об ассоциации с Украиной в целом.

После этой церемонии подписания саммит продолжит свою работу в режиме рабочей сессии и завершится рабочим ланчем.