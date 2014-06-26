Президент призвал духовенство присоединиться к реализации мирного плана на Донбассе

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

“Наша Церковь не должна быть в стороне. Мне кажется, что в этих условиях привлечение Церкви и ее милосердная миссия очень важны”, - сказал Порошенко.

Он предложил священнослужителям поддержать людей, которые находятся в плену боевиков и способствовать налаживанию диалога для их освобождения. “Это служение Богу, в моем понимании, в котором сегодня нуждается Украина, народ и заложники”, - подчеркнул Порошенко.

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Инициативу Президента поддержали местоблюститель УПЦ митрополит Онуфрий и Предстоятель УПЦ Киевского патриархата Филарет.

Глава государства отметил, что к этому процессу могут присоединиться представители всех конфессий независимо от того, простой это священник или митрополит, и это участие должно быть добровольным, на волонтерских началах.