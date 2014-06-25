Чернобыльцы перекрыли улицу Грушевского возле Кабмина
12:53, 25 июня 2014Политика
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Чернобыльцы перекрыли улицу Грушевского возле Кабинета министров, требуя выплат, предусмотренных законодательством, в частности пенсий по инвалидности.
Кабмин пикетируют / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, группа численностью около 100 человек ходит непрерывно через пешеходный переход, не давая таким образом автотранспорту двигаться по улице Грушевского в обе стороны.
Митингующие говорят, что будут требовать от правительства выполнения закона, который предусматривает выплаты в полном объеме по инвалидности.
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