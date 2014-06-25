Чернобыльцы перекрыли улицу Грушевского возле Кабмина

Как передает корреспондент УНИАН, группа численностью около 100 человек ходит непрерывно через пешеходный переход, не давая таким образом автотранспорту двигаться по улице Грушевского в обе стороны.

Митингующие говорят, что будут требовать от правительства выполнения закона, который предусматривает выплаты в полном объеме по инвалидности.

Читайте такжеНа Донетчине ночью обстреляли дом главы местной организации чернобыльцев

Периодически люди поют украинский гимн и выкрикивают “Слава Украине!”.