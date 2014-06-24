В Луганской области дважды подорвали железную дорогу
09:13, 24 июня 2014Политика
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В Луганской области подорвали железнодорожные пути на участке, где курсирует поезд "Москва-Луганск". Донецкая железная дорога планирует восстановить поврежденные участки пути к 11:00.
В Луганской области дважды подорвали железнодорожные пути / ru.wikipedia.org
Сегодня в 5:30 на перегоне Кондаршевская – Новая – Огородный 959 км. и в 6:00 на перегоне Краснозеровка – Огродный 954 км произошли подрывы однопутного пути с повреждением трех и одного метра пути соответственно, передает ОстроВ со ссылкой на Донецкую железную дорогу. Читайте такжеНа Донетчине неизвестные взорвали пути, 14 вагонов сошли с рельсов - Укрзализныця
Данный участок обслуживается локомотивами на тепловозной тяге. Сбоев в движении нет, никто не пострадал.
Возможна задержка пассажирского поезда № 11/12 сообщением Москва - Луганск, который курсирует на данном участке. ДЖД планирует восстановить поврежденные участки пути к 11:00.
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