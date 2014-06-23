Балута назвал две версии падения вертолета на Харьковщине, которые сейчас рассматривают эксперты

Эксперты рассматривают две версии падения 21 июня в Харьковской области вертолета Ми-8, который доставлял груз в зону антитеррористической операции.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации с ссылкой на председателя ОГА Игоря Балуту.

По его данным, эксперты рассматривают такие версии падения: техническая неисправность или террористический акт.

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Губернатор отметил, что в результате падения вертолета погибли три члена экипажа: командир Руслан Редькин, 1977 г.р., штурман Александр Лесиченко, 1977 г.р., Владимир Михайлик, 1975 г.р.

Расследование причин катастрофы продолжается.

Как сообщал УНИАН, 21 июня в Харьковской области с экранов радаров пропал вертолет Ми-8, который принадлежал ГСЧС Украины. На борту машины находились три члена экипажа. Вертолет нашли утром 22 июня на территории Змиевского района области. В населенном пункте Лазуновка в лесополосе был найден вертолет и тела всех членов экипажа.

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Данное происшествие внесено в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 2 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.