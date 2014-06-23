В России готовится переброска наемников на восток Украины - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил представитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Владимир Чеповой.

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“В ближайшее время из лагерей подготовки боевиков, расположенных на территории РФ, планируется осуществить прорыв на территорию Украины российских наемников для участия в террористической и диверсионной деятельности и обеспечения сил боевиков вооружением”, - заявил Чеповой.