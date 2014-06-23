Глава МИД Германии неожиданно решил приехать в Украину для встречи с Порошенко

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом Франк-Вальтер Штайнмайер сообщил сегодня журналистам в Люксембурге накануне заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

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"Вне сомнений, эта неделя будет для Украины решающей", - подчеркнул немецкий министр, добавив, что в связи с этим намерен во вторник встретиться с украинским президентом Петром Порошенко.

Кроме того, Франк-Вальтер Штайнмайер отметил, что со стороны Москвы на мирный план Петра Порошенко "были разные сигналы". "Сначала они были очень скептическими, сейчас мы видим некоторое желание к сотрудничеству. Поэтому мы хотим поддержать это желание всеми средствами", - подчеркнул глава МИД.