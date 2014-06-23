Сегодня боевики могут объявить «амнистию» для некоторых заложников на Луганщине - СМИ

"Источники в среде «ополченцев ЛНР» утверждают, что в понедельник 23 июня «властями республики» будет объявлена «амнистия». В этот день, якобы, будут пересмотрены дела заложников. Те, чьи «преступления» будут сочтены представителями «ЛНР» не слишком тяжкими, будут отпущены на свободу", -говорится в сообщении informator.lg.ua.Читайте такжеВ Минобороны говорят, что пленную летчицу вот-вот освободят

Напомним, в течение недели с 15 по 22 июня из плена террористов на Донбассе были освобождены 10 военнослужащих.