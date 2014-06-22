В России увидели снижение потока беженцев из Украины
10:44, 22 июня 2014Политика
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Поток людей из Украины значительно сократился, рассказал представитель погрануправления ФСБ России по Ростовской области.
Пограничный знак на украинско-российской государственной границе
Количество беженцев из Украины в Ростовскую область значительно сократилось из-за ситуации, сложившейся в Украине в последние дни, сообщают РИА Новости .
"Однако поток людей из Украины значительно сократился", — сказал представитель погрануправления ФСБ России по региону. Читайте такжеВ России четвертый день не могут договориться о количестве "украинских беженцев"
Собеседник привел в пример пункт пропуска "Куйбышево", где границу за сутки перешло всего 20 человек, хотя ранее переходило гораздо больше.
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