В России увидели снижение потока беженцев из Украины

Количество беженцев из Украины в Ростовскую область значительно сократилось из-за ситуации, сложившейся в Украине в последние дни, сообщают РИА Новости .

"Однако поток людей из Украины значительно сократился", — сказал представитель погрануправления ФСБ России по региону. Читайте такжеВ России четвертый день не могут договориться о количестве "украинских беженцев"

Собеседник привел в пример пункт пропуска "Куйбышево", где границу за сутки перешло всего 20 человек, хотя ранее переходило гораздо больше.