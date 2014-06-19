В Донецке ночью боевики опять угнали 6 автомобилей - милиция

В Буденновском районе Донецка ночью со стоянки вооруженные люди угнали 6 автомобилей.

Об этом УНИАН сегодня сообщили в пресс-службе Донецкого горуправления милиции.

Так, согласно оперативной сводке за минувшие сутки, в Буденновский райотдел милиции поступило сообщение о том, что в 1.00 на стоянку, где хранились транспортные средства, изъятые банками за неуплату кредитов, приехала вооруженная группа лиц.

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Визитеры забрали с площадки 6 автомобилей: «Шкода», «Мицубиши», «Сеат», «Ниссан», «Хюндай» и «Мазда».

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.