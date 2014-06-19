Шахтеры Антрацита отказались перейти на сторону "ЛНР" - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра СНБО Владимир Чеповой сегодня на брифинге.

«Боевики самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» намерены активизировать диверсионные методы деятельности. В этом контексте они уделяют особое внимание подготовке к проведению террористических актов на территории Украины, в частности на объектах жизнеобеспечения, общественных и жилых зданиях», - отметил он.

Читайте такжеВ Славянске и Краматорске "ДНР" насильно расселяет боевиков по квартирам мирных жителейСекретарь СНБО рассказал, что «в городе Антрацит к центральному входа шахты «Комсомольская» прибыли вооруженные лица в форме казаков РФ и заблокировали автобус с уезжающими со смены шахтерами», и добавил, что боевики «пытались заставить шахтеров заявить о переходе на сторону так называемой «ЛНР», получить оружие и следовать к деревне Дьяково Луганской области для противодействия силам АТО».

«Шахтеры ответили категорическим отказом», - подчеркнул представитель СНБО.

Кроме того, Чеповой отметил, что сепаратистами «готовятся новые информационные кампании, направленные на разжигание вражды между населением востока и запада Украины».