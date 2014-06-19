Шахтеры Антрацита отказались перейти на сторону "ЛНР" - СНБО
Шахтеры в Антраците отказались перейти на сторону так называемой «Луганской народной республики» для противодействия силам АТО.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра СНБО Владимир Чеповой сегодня на брифинге.
«Боевики самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» намерены активизировать диверсионные методы деятельности. В этом контексте они уделяют особое внимание подготовке к проведению террористических актов на территории Украины, в частности на объектах жизнеобеспечения, общественных и жилых зданиях», - отметил он.
Читайте такжеВ Славянске и Краматорске "ДНР" насильно расселяет боевиков по квартирам мирных жителейСекретарь СНБО рассказал, что «в городе Антрацит к центральному входа шахты «Комсомольская» прибыли вооруженные лица в форме казаков РФ и заблокировали автобус с уезжающими со смены шахтерами», и добавил, что боевики «пытались заставить шахтеров заявить о переходе на сторону так называемой «ЛНР», получить оружие и следовать к деревне Дьяково Луганской области для противодействия силам АТО».
«Шахтеры ответили категорическим отказом», - подчеркнул представитель СНБО.
Кроме того, Чеповой отметил, что сепаратистами «готовятся новые информационные кампании, направленные на разжигание вражды между населением востока и запада Украины».