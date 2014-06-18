Чехия поддерживает действия Украины по восстановлению стабильности и экономического развития страны

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, об этом Заоралек сказал во время переговоров в Киеве с и.о. министра иностранных дел Украины Андреем Дещицей.

Особое внимание во время встречи было уделено развитию ситуации в Украине. Дещица проинформировал собеседника о плане президента Украины по мирному урегулированию ситуации на востоке нашего государства, а также о ходе внедрения программы реформ украинского правительства.Читайте такжеМИД Польши: Украина может применять силу против вооруженных лиц, дестабилизирующих ситуацию

Заоралек заверил, что Чехия будет продолжать оказывать всестороннюю поддержку в контексте имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, в том числе в части создания углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, а также либерализации визового режима ЕС для украинских граждан.

Руководители внешнеполитических ведомств также обсудили актуальные вопросы повестки дня двусторонних отношений.