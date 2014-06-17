The Washington Post: Украинские власти предлагают мирное урегулирование ситуации на востоке

В статье под названием «Украинские власти предлагают мирное урегулирование ситуации на востоке страны» в газете The Washington Post Кэрол Морелло пишет о том, что Президент Украины Петр Порошенко в понедельник приказал украинской армии в течение недели возобновить контроль над «дырявой» границей с Россией, добавив, что, как только эта цель будет достигнута, он предложит временное прекращение огня в противостояниях с сепаратистами.

Выступая на заседании Совета национальной безопасности и обороны, Порошенко сообщил, что правительственные войска уже восстановили контроль над примерно 240 км границы. Это касается и некоторых контрольно-пропускных пунктов, через которые проникало больше всего боевиков и поступало военное снаряжение из России, добавил он, хотя и не уточнил, какая часть 1900-километровой границы остается под контролем ополченцев.

Порошенко сказал, что прекращение огня будет первым шагом на пути к урегулированию конфликта, который разгорелся на востоке страны еще в апреле.

«Нам не нужны переговоры ради переговоров», – сказал он.

Остается неясным, отреагируют ли ополченцы положительно на призыв Порошенко прекратить боевые действия, или, смогут ли военные выполнить его амбициозные приказы.

Порошенко предложил перемирие во время своей инаугурации 7 июня, но ополченцы отказались.

Украинская армия, ослабленная за последние 20 лет из-за пренебрежительного к ней отношения и сокращения бюджета, сражается изо всех сил, чтобы подавить восстание.

Андрей Парубий, глава Совета национальной безопасности и обороны Украины, не захотел уточнять сроки, в течение которых украинские военные могли бы завершить операцию на востоке страны.

«Я могу только сказать, что президент Украины распорядился найти быстрое решение этих задач», – сказал он, как сообщает украинское информационное агентство Интерфакс.

По оценкам Парубия, от 15 до 20 тыс. «вооруженных террористов» находятся в Донецкой и Луганской областях, где больше всего преобладают сепаратистские настроения и происходят боевые действия.

Он также сообщил, что за последние два дня значительное количество хорошо вооруженных солдат расположились в районах, прилегающих к украинским границам. Они располагают транспортными самолетами, которые используют российские десантники, сказал он.

Хотя Порошенко предлагал прекратить огонь, донецкие сепаратисты продолжали атаковать. Боевики захватили несколько зданий в городе, в том числе Госказначейство и управление Национального банка Украины в Донецкой области, налоговую администрацию и частную энергетическую фирму, которая принадлежит миллиардеру Ринату Ахметову, как сообщили местные чиновники.

Глава Донецкой облгосадминистрации Сергей Тарута сказал, что в связи с захватом Госказначейства, государство может перестать платить зарплаты и пенсии.

По данным ОБСЕ, более 4 миллионов жителей Донецкой области рискуют остаться без питьевой воды, поскольку насосная станция и трубопровод были повреждены во время боев между правительственными войсками и пророссийскими ополченцами.

Представители ОБСЕ сказали, что ремонт труб начался, но из-за стрельбы неподалеку его пришлось приостановить. Константин Батозский, советник Таруты, сообщил, что область может остаться без воды уже через несколько дней.

Тем временем, Министерство иностранных дел России направило ноту Украине с требованием отдать под суд митингующих, которые повредили здание российского посольства в Киеве.

Российский МИД обвинил киевские власти в том, что они не остановили митингующих, которые в ночь на субботу забросали посольство яйцами, кирпичами и краской, разбив все окна и опрокинув все дипломатические автомобили. Нескольких сотен человек пришли под посольство РФ, узнав, что пророссийские сепаратисты сбили украинский военный самолет, в результате чего погибли все 49 человек, которые находились на борту. После этого вокруг посольства поставили заграждения, чтобы не дать возможность протестующим собираться на тротуаре перед зданием.

В ноте министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что протестующие «хотели крови».