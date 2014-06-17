УПЦ МП призывает к немедленному освобождению наблюдателей ОБСЕ

Как сообщили УНИАН в митрополии, об этом сегодня заявил управляющий делами УПЦ МП митрополит Антоний (Паканич) во время встречи в Киево-Печерской лавре с председателем специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине господином Ертугрулем Апаканом.Читайте такжеМиссия ОБСЕ до сих пор не имеет вестей от 8 захваченных террористами наблюдателей

В частности, митрополит Антоний сказал, что Украинская Православная Церковь осуждает это задержание и «призывает тех, от кого это зависит, к немедленному и безусловному освобождению представителей ОБСЕ, а также и других людей, которые удерживаются в плену и являются непричастными к непосредственно военному противостоянию».

В свою очередь, представитель ОБСЕ напомнил, что 26 и 29 мая 8 наблюдателей было захвачено в плен на Востоке Украины и в настоящее время их местонахождение неизвестно. Дипломат попросил посильного содействия Украинской Православной Церкви в освобождении упомянутых наблюдателей миссии ОБСЕ.

Во время встречи также было отмечено, что Украинская Православная Церковь делает все возможное, чтобы удержать общество от сползания в пропасть полномасштабной гражданской войны и постоянно призывает соотечественников избегать насилия и пытаться найти мирный выход из сложившейся ситуации.