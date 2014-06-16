В США хотят новых санкций против РФ

Об этом говорится в заявлении конгрессмена Элиота Энгель, представителя Демократической партии в комитете по иностранным делам Палаты представителей, передает Голос Америки.

По словам Энгель, решение России направить танки и ракетные установки антивластным повстанцам в Украине является опасным шагом ".

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"Новый президент Украины протянул России оливковую ветвь в надежде вместе работать ради стабильности в регионе и будущего благосостояния украинского народа. И как ответил президент Путин? Новыми провокациями", - заявил Энгел по поводу сообщений о том, что Россия предоставила танки и другое военное оборудование на поддержку антиправительственной деятельности в Украине.