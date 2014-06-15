Террористы взорвали мост в Станице-Луганской, чтобы перекрыть движение в Луганск

Возле Станицы-Луганской террористы взорвали мост возле монумента Князя Игоря, движение по трассе в Луганск перекрыто.

"Пешеходный мост возле памятника Князю Игорю взорван. Соответственно он и блокирует проезд через новый мост", - пишет луганский блоггер jyrnalist, передает Еспресо.TV.

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