Террористы взорвали мост в Станице-Луганской, чтобы перекрыть движение в Луганск
22:03, 15 июня 2014Политика
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Возле Станицы-Луганской террористы взорвали мост возле монумента Князя Игоря, движение по трассе в Луганск перекрыто.
Террористы взорвали мост, чтобы перекрыть движение в Луганск / фото jyrnalist.ru
"Пешеходный мост возле памятника Князю Игорю взорван. Соответственно он и блокирует проезд через новый мост", - пишет луганский блоггер jyrnalist, передает Еспресо.TV.
Пешеходный мост полностью разрушен / фото jyrnalist.ru
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