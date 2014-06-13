Горсовет: все выезды из Донецка открыты

«По состоянию на 13.00 на улицах Донецка спокойная обстановка. Сообщений о чрезвычайных ситуациях от жителей не поступает. По сообщению ГАИ, ограничение движения транспорта (с 27 мая) сохраняется по периметру донецкого аэропорта. Все выезды из города открыты»,- сказано в сообщении пресс-службы Донецкого городского совета.

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В горсовете также отметили, что с основных автостанций города с 6 июня открыты сезонные маршруты к местам массового отдыха на Азовское побережье, при поездке необходимо иметь при себе паспорт, для детей - свидетельство о рождении.

Как сообщил УНИАН, в ночь на 26 мая на территорию донецкого аэропорта ворвались вооруженные террористы с требованием вывести украинских военных с аэропорта, после чего в аэропорту началась антитеррористическая операция. С 7 утра 26 мая аэропорт приостановил работу. Глава МВД Арсен Аваков 27 мая заявил, что украинские военные полностью взяли под контроль аэропорт в Донецке.