В Twitter появилась страница, на которой террористы сдают и продают квартиры беженцев

Оставленное беженцами с Донбасса жилье мародеры называют "брошенками", а их хозяев - предателями.

"Всем недовольным сообщаем - квартиры являются собственностью «ДНР». Кто сбежал - предал нас и расплатился за предательство по законам военного времени", - гласит один из постов на странице.

Читайте такжеЯценюк поручил создать базу данных о временном жилье и работе для переселенцевНа странице в аренду или на продажу предлагаются квартиры в Мариуполе, Славянске, Краматорске, Горловке, Донецке, Енакиево, Луганске.

Горловка. На Пушкина. Однокомнатная брошенка. Мебель частично сохранилась. Хозяева съехали. Посуточно 150гр/сут pic.twitter.com/Ysil9WwWzi — Квартиры Новороссии (@DNrielt) June 12, 2014

"Все квартиры оборудованы мебелью, частично бытовой техникой. В квартирах жили хозяева, переехавшие на Украину. В помещениях сменены замки", - написано на странице.

Цены посуточной аренды - от 100 до 200 гривен.

Напомним, зону активности террористов покинули уже тысячи людей.