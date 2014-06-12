В Twitter появилась страница, на которой террористы сдают и продают квартиры беженцев

15:37, 12 июня 2014
Политика
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Террористы из ДНР сдают и продают квартиры беженцев, создав для этого страницу в Twitter.

Мародеры сдают в аренду брошенное жилье

Оставленное беженцами с Донбасса жилье мародеры называют "брошенками", а их хозяев - предателями.

"Всем недовольным сообщаем - квартиры являются собственностью «ДНР». Кто сбежал - предал нас и расплатился за предательство по законам военного времени", - гласит один из постов на странице.

Читайте такжеЯценюк поручил создать базу данных о временном жилье и работе для переселенцевНа странице в аренду или на продажу предлагаются квартиры в Мариуполе, Славянске, Краматорске, Горловке, Донецке, Енакиево, Луганске.

"Все квартиры оборудованы мебелью, частично бытовой техникой. В квартирах жили хозяева, переехавшие на Украину. В помещениях сменены замки", - написано на странице.

Цены посуточной аренды - от 100 до 200 гривен.

Напомним, зону активности террористов покинули уже тысячи людей.

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