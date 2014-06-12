В Twitter появилась страница, на которой террористы сдают и продают квартиры беженцев
Террористы из ДНР сдают и продают квартиры беженцев, создав для этого страницу в Twitter.
Оставленное беженцами с Донбасса жилье мародеры называют "брошенками", а их хозяев - предателями.
"Всем недовольным сообщаем - квартиры являются собственностью «ДНР». Кто сбежал - предал нас и расплатился за предательство по законам военного времени", - гласит один из постов на странице.
Читайте такжеЯценюк поручил создать базу данных о временном жилье и работе для переселенцевНа странице в аренду или на продажу предлагаются квартиры в Мариуполе, Славянске, Краматорске, Горловке, Донецке, Енакиево, Луганске.
Горловка. На Пушкина. Однокомнатная брошенка. Мебель частично сохранилась. Хозяева съехали. Посуточно 150гр/сут pic.twitter.com/Ysil9WwWzi
— Квартиры Новороссии (@DNrielt) June 12, 2014
"Все квартиры оборудованы мебелью, частично бытовой техникой. В квартирах жили хозяева, переехавшие на Украину. В помещениях сменены замки", - написано на странице.
Цены посуточной аренды - от 100 до 200 гривен.
Напомним, зону активности террористов покинули уже тысячи людей.